Brasile-Usa: Lula invita Biden a visitare il suo Paese e conoscere l'Amazzonia

- Il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, ha invitato l'omologo degli Stati Uniti, Joe Biden, a visitare il Brasile per conoscere la regione amazzonica. Lo riferisce la presidenza di Brasilia in una nota dopo il colloquio telefonico tra i due capi di Stato nel pomeriggio di oggi. "I presidenti hanno parlato dei prossimi incontri a settembre, al vertice del G20 e all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lula ha ribadito il suo invito al presidente Biden a visitare il Brasile il prossimo anno, per un vertice che potrebbe svolgersi in uno Stato della regione amazzonica", si legge. Lula "ha parlato al telefono per circa 30 minuti con il presidente Biden, al quale ha espresso solidarietà per le vittime degli incendi delle Hawaii e alle loro famiglie", si legge nel comunicato. Il presidente brasiliano – prosegue la nota - ha sottolineato l'importanza di avanzare seriamente nel dibattito sui cambiamenti climatici e ha dettagliato le discussioni e l'importanza del vertice amazzonico tenutosi nella città di Belem la scorsa settimana, preceduto dai dialoghi amazzonici, con la partecipazione di quasi 30 mila persone. (segue) (Brb)