Brasile-Usa: Lula invita Biden a visitare il suo Paese e conoscere l'Amazzonia (2)

- Biden "si è detto d'accordo al 100 per cento con le preoccupazioni espresse da Lula, riconoscendo le responsabilità dei Paesi sviluppati e la necessità di sostenere i Paesi in via di sviluppo nell'affrontare gli effetti della crisi climatica. Ha poi ricordato il contributo di 500 milioni di dollari promesso al Fondo Amazzonia e ha sottolineato l'importanza di costruire una solida partnership, in considerazione del ruolo di primo piano del Brasile in questi temi", si legge in un altro passaggio del comunicato. Lula ha espresso la sua intenzione di "trasformare il Brasile in un esempio per il mondo" in termini di conservazione ambientale e transizione energetica. Il presidente ha citato in tal senso il recente varo del nuovo programma investimenti pubblici nelle infrastrutture (Pac) e ha anche accennato alle politiche di finanziamento e investimento per il recupero e il rimboschimento dei terreni degradati. (segue) (Brb)