Brasile-Usa: Lula invita Biden a visitare il suo Paese e conoscere l'Amazzonia (3)

- I due leader hanno anche affrontato l'iniziativa congiunta per promuovere il lavoro dignitoso nell'economia del 21mo secolo, che sarà proposta da Stati Uniti e Brasile, con la partecipazione di rappresentanti dei movimenti sindacali e dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), in occasione della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite. "È la prima volta che ho a che fare con un presidente interessato ai lavoratori", ha evidenziato Lula, "le sue politiche e i suoi discorsi sul mondo del lavoro suonano come musica per le mie orecchie e sicuramente insieme possiamo ispirare altri governanti a guardare alle questioni dei lavoratori", conclude. (Brb)