Migranti: Tajani, senza strategia europea il problema non si può risolvere

- Senza una strategia europea, e non solo italiana, la questione migratoria non sarà mai risolta. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto al Festival della Versiliana a Marina di Pietrasanta. Il ministro ha ricordato che la situazione in Libia "era più stabile all’epoca di Gheddafi", che “era meglio di quelli che sono arrivati dopo”. “Sono realtà molto complicate”, ha aggiunto Tajani. (Res)