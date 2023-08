Salario minimo: Renzi, da populisti di sinistra raccolta firme inutile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niente è così populista come il modo con il quale si è aperto il dibattito sul salario minimo. “Che cosa fanno i populisti di sinistra? Una bella raccolta di firme. Utilità concreta? Zero”. Lo scrive sui social il leader di Italia viva, Matteo Renzi, riportando il suo editoriale di domani per “Il Riformista”. “I populisti di destra sono guidati da una premier che ha appena avuto la geniale idea di proporre una norma, quella sulle banche, della quale in autunno spero non si debba mai pentire. E che fanno? Mettono in campo il Cnel. Che il Cnel non serva a nulla è una delle cose su cui la politica tutta è d'accordo. Per dire: Renato Brunetta oggi è il presidente del Cnel e sette anni fa diceva: ‘il Cnel è un'etichetta sotto cui non c'è nulla di importante’. Se lo dice persino lui che lo presiede, ti immagini gli altri? E così nessuno ha il coraggio di dire la verità. Puoi aumentare i salari solo se riduci le tasse sul lavoro. Sia per le aziende che per i lavoratori. Tutto il resto è fuffa”, aggiunge. (Rin)