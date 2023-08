Ucraina: Zelensky, bombardamenti russi contro porti sono attacco a "sicurezza alimentare globale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I bombardamenti russi contro le infrastrutture portuali ucraine sono un attacco alla "sicurezza alimentare mondiale". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel videomessaggio serale pubblicato sui suoi profili social. "Ogni attacco russo a questi porti è un duro colpo per i prezzi alimentari mondiali, la stabilità sociale e politica in Africa e in Asia", ha detto Zelensky. Le parole del presidente giungono dopo che questa mattina le forze russe hanno nuovamente attaccato il porto di Reni, sul fiume Danubio, e danneggiato, oltre ad alcune infrastrutture, anche dei depositi e dei granai. (Kiu)