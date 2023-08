Musica: Mollicone (Fd'I), per sempre grati a Renata Scotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'L'opera è una necessità, è come mangiare'. Oggi l'Italia perde una delle interpreti liriche più famose del '900. Renata Scotto fu cantante, insegnante, attrice, una straordinaria artista che ha portato in alto il nome dell'Italia nel mondo. Per sempre grati". Lo scrive in una nota Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura della Camera e responsabile nazionale cultura e innovazione di Fratelli d'Italia. (Com)