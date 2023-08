Libano: Consiglio dei ministri approva progetto di bilancio 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Libano ha approvato il progetto di bilancio per l’anno finanziario 2023 in una sessione tenutasi alla presenza del primo ministro uscente libanese, Najib Miqati. Lo riferisce l'agenzia di stampa nazionale “Nna”, secondo cui il governo libanese ha anche approvato un disegno di legge che consente al governo di legiferare in materia doganale e un altro per aprire uno stanziamento per la riserva del bilancio 2023 prima della sua ratifica. La bozza di bilancio dovrà infatti essere approvata dal Parlamento per diventare esecutiva. (Lib)