Mobilità: Zannola (Pd) a Meleo, giunta ha sbloccato fondi, affidato lavori e iniziato cantieri (2)

- Se fosse vero quello che dice Meleo "non ci saremmo trovati con i binari e le traversine della Metro A arrivati a fine vita nel 2009 - scrive ancora Zannola - e che la Giunta Raggi non è invece riuscita a rinnovare nemmeno di un metro in 5 anni, mentre la Giunta Gualtieri ha trovato o sbloccato i fondi e fatto partire i lavori già nel 2022. Non basta approvare qualche isolato progetto di fattibilità o promettere un finanziamento che non diventerà mai concreto per dire di aver fatto dei lavori o delle manutenzioni. La realtà è che i soldi, a partire dalla Metro A, li ha trovati questa Giunta, sia per tutto il tratto storico, sia per l'armamento del tratto Ottaviano-Battistini. I lavori li ha affidati questa Giunta. I cantieri sono partiti sempre con questa Giunta. Il resto sono solo chiacchiere". (Com)