Usa: bambino di 9 anni spara e uccide minore di 6

- Un bambino di 9 anni ha sparato e ucciso un minore di 6 anni in Florida, negli Stati Uniti. Secondo quanto riferisce la “Cnn” l’incidente è avvenuto all’interno di un’abitazione. Il bambino, colpito alla testa, è stata trasportato in ospedale lunedì, dove è deceduto, ha detto in una conferenza stampa l'assistente capo dell'ufficio dello sceriffo di Jacksonville, JD Stronko. Un adulto, che era presente in casa al momento della sparatoria, è stato interrogato dalle autorità. Le circostanze dell’accaduto sono sotto inchiesta. Per questioni di privacy non è nota la relazione tra i due minori, né tra i due minori e l’adulto presente nell’abitazione. 1.114 minori negli Stati Uniti sono stati uccisi quest’anno da colpi di arma da fuoco. Queste hanno rappresentato quasi il 19 per cento delle morti nel 2021 di bambini di età compresa tra 1 e 18 anni, secondo il database Wonder dei Centri per il controllo delle malattie e la prevenzione. Quasi 3.600 bambini sono morti in incidenti legati alle armi da fuoco in quell'anno, circa 5 bambini persi ogni 100mila bambini negli Stati Uniti.(Was)