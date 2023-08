Sicurezza: controlli Polfer per ferragosto, 3 arresti e 39 denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il ponte di Ferragosto, la Polizia di Stato ha organizzato servizi straordinari di controllo nelle principali stazioni ferroviarie lombarde nei quali gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno arrestato 3 persone ricercate dall’Autorità Giudiziaria ed indagato in stato di libertà 39 individui. In questi giorni, il Compartimento Polfer per la Lombardia ha intensificato la propria attività di controllo all’interno delle stazioni e a bordo treno per garantire la sicurezza dei viaggiatori e prevenire fenomeni delittuosi e di degrado in ambito ferroviario. (Com)