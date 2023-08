Yemen: capo Consiglio presidenziale, importante coordinare iniziative di pace per il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, l’inviato speciale Onu per lo Yemen, Hans Grundberg, oggi dovrebbe tenere il briefing mensile al Consiglio di sicurezza sulla situazione nel Paese. Ieri Grundberg aveva incontrato, a Mascate, il sottosegretario per gli Affari politici presso il ministero degli Esteri del Sultanato dell’Oman, Khalifa al Harthy, e altri rappresentanti del governo omanita. I colloqui si sono incentrati sulle modalità di fornire sostegno alle parti coinvolte nel conflitto yemenita, al fine di indurle a lanciare un processo politico inclusivo sotto l’egida dell'Onu. A Mascate, inoltre, Grunbderg aveva discusso delle possibilità di un cessate il fuoco a livello nazionale con il portavoce e capo negoziatore degli Houthi, Mohammed Abdel Salam. Un primo passo necessario, secondo Grundberg, per consentire una soluzione diplomatica al conflitto in Yemen, attraverso un processo politico “interno” mediato dall’Onu. La scorsa settimana, inoltre, Grundberg era stato in visita ufficiale in Arabia Saudita, dove aveva incontrato Al Alimi, il primo ministro yemenita, Maeen Abdulmalik, e l’ambasciatore d’Arabia Saudita in Yemen, Mohammed al Jaber. (Res)