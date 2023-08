Moldova: Sandu, possiamo sopravvivere come Paese democratico solo in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova può sopravvivere come Paese democratico solo entrando nell’Unione europea. Lo ha dichiarato oggi la presidente moldava Maia Sandu, citata dall’agenzia di stampa “Ipn”, durante un incontro con gli ambasciatori del Paese che si è tenuto presso il ministero degli Esteri. Non possiamo più permetterci di restare nella zona grigia. Dobbiamo fare di tutto affinché la Repubblica di Moldova rimanga parte del mondo libero, rafforzando la democrazia e garantendo un futuro prospero e pacifico ai cittadini”, ha detto il capo dello Stato. “Possiamo sopravvivere come Paese democratico solo nella famiglia dell’Unione europea”, ha aggiunto Sandu. Rivolgendosi agli ambasciatori moldavi, la presidente ha evidenziato che è “fondamentale mostrare i continui progressi del Paese nel contesto dell’adesione all’Ue”. “Il vostro compito è raccontare agli Stati membri, ma non solo, tutti i nostri sforzi e risultati”, ha affermato Sandu. (Rob)