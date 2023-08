Disabilità: Salvini, impegnati su semplificazione mobilità e parcheggi con ministra Locatelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo impegnati a semplificare la vita di tutti, in particolare le persone con disabilità, anche per quanto riguarda i parcheggi, la mobilità e la guida. “Grazie all’associazione di Vimodrone La Goccia che mi ha segnalato un altro problema che siamo in dovere di risolvere”. Lo scrive su Instagram il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in riferimento alla richiesta dell’associazione di un intervento del ministro sulla vicenda delle persone con disabilità costrette a pagare per poter parcheggiare. “Questa mattina ho parlato con il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli: abbiamo già in cantiere alcune soluzioni per intervenire sulla sovrapposizione di visite e certificati medici, tagliando burocrazia e passaggi che complicano inutilmente la vita”, aggiunge Salvini. (Rin)