Niger: Cedeao condanna attacchi jihadisti ai militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Comunità dei Paesi dell'Africa occidentale (Cedeao) ha condannato "con costernazione" i molteplici attacchi che nelle ultime ore hanno provocato la morte di diversi militari nigerini. In un comunicato, il blocco regionale si appella alla giunta che ha preso il potere in Niger lo scorso 26 luglio "a ristabilire l'ordine costituzionale" nel Paese, in modo che si possa concentrarsi sulla sicurezza del territorio, già indebolita dal colpo di Stato condotto per rovesciare il presidente Mohamed Bazoum. Almeno 17 militari nigerini sono stati uccisi e 20 altri sono rimasti feriti in un attacco di sospetti jihadisti compiuto vicino al confine tra Niger e Mali. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa nigerino in un comunicato, precisando che nel primo pomeriggio di ieri un distaccamento delle Forze armate nigerine (Fan) in movimento tra Boni e Torodi è stato vittima di un agguato terroristico nei pressi della cittadina di Koutougou, località situata 52 chilometri a sud-ovest di Torodi. Sei militari sono stati feriti in modo grave. (segue) (Res)