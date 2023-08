Serbia: agricoltori annunciano movimento politico per le prossime elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agricoltori della Serbia hanno deciso di fondare un movimento politico e di presentarsi alle prossime elezioni. Lo ha annunciato Milan Milosevic, uno dei promotori dell'iniziativa, secondo cui il movimento degli agricoltori della Serbia, denominato Pokret poljoprivrednika Srbije, sarà presentato ufficialmente il 19 agosto nel villaggio di Visevac, vicino alla città di Raca, nella Serbia centrale. A riportarlo è la stampa locale. "Stiamo cercando contadini da tutta la Serbia che si uniscano a noi nella lotta per preservare i nostri villaggi", ha detto Milosevic, aggiungendo che la categoria "è insoddisfatta della situazione pluriennale in cui versa l'agricoltura, del costante collasso e della devastazione subita, nonché delle innumerevoli promesse non mantenute dal governo serbo". Secondo lo stesso Milosevic, l'idea di fondare il movimento è stata ben accolta in tutto il Paese e per il 19 agosto è stato confermato l'arrivo di agricoltori "da un gran numero di villaggi, comuni e città da tutta la Serbia". (Seb)