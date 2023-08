Mobilità: Meleo (M5s), su manutenzioni Metro A Gualtieri mente, con noi lavori e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niente manutenzioni in 15 anni? Sulle metro di Roma "Gualtieri mente ai cittadini, sperando forse che durante il ponte di Ferragosto i romani siano meno attenti". Così in una nota Linda Meleo, capogruppo del Movimento 5 Stelle di Roma Capitale. "Sbagliatissimo: mi occupai in prima persona di dare il via a un programma urgente di manutenzione della rete delle metropolitane. Abbiamo avviato lavori, ottenuto risorse, fatto bandi, diversi dei quali sono attualmente in corso. Il tutto senza poteri commissariali. Nel dettaglio, il primo grande lotto di lavori lasciato a Gualtieri e che è oggi in corso interessa appunto la Metro A e riguarda l'ammodernamento degli impianti elettrici e dei binari. Per la B invece ci si è concentrati sulle banchinette e sugli impianti antincendio, interventi anche questi lasciati in eredità e che partiranno a breve. Questi sono fatti lasciati dall'amministrazione a 5 Stelle - dice Meleo -, tutti dettagliatamente documentabili; non sono invenzioni. Il Sindaco si affretti ad avviare il secondo stralcio del piano di manutenzioni delle metro e si occupi seriamente del decoro di questa città".