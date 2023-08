Viterbo: incidente stradale sulla Cassia a Sutri, ferite due suore, una è in gravi condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due suore sono rimaste ferite, una in modo grave, in un incidente stradale avvenuto alle 11 circa, sulla via Cassia Tra Sutri e Monterosi. L’auto sulla quale viaggiavano si è scontrata frontalmente con un’altra vettura guidata da un uomo di Roma rimasto ferito a sua volta. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Civita Castellana che hanno liberato la religiosa che guidava la vettura, rimasta incastrata tra le lamiere. La donna è stata affidata alle cure degli operatori del 118 che l’hanno trasportata in elicottero a Roma. Le sue condizioni sono gravi. Ferita, ma in maniera lieve la consorella.(Rer)