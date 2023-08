I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: indicatori per capire se i proprietari sono in vacanza, arrestati due uomini - Come fossero pescatori che lasciano reti da pesca, due cittadini georgiani di 33 e 48 anni, avevano lasciato degli indicatori davanti ai portoni d’ingresso di alcuni appartamenti in un condominio in zona Ponte Milvio a Roma, per capire se i proprietari fossero in vacanza o meno. Se ne sono accorti gli agenti di polizia commissariato di Ponte Milvio nella notte tra il 14 e il 15 agosto. I poliziotti sono arrivati sul posto chiamati da alcuni residenti che hanno notato aggirarsi nel condominio, due uomini sospetti. Gli investigatori hanno raccolto dalle testimonianze, le descrizioni dei due uomini che sono stati rintracciati poco dopo in via Valdagno. Apparentemente i due non avevano nulla da temere dalle forze dell’ordine, anche perché un sopralluogo nel condominio ha permesso di accertare che nessuna delle porte era stata forzata. Ad insospettire gli agenti, però, sono stati alcuni filamenti trovati tra i montanti e le porte. Filamenti che si sarebbero facilmente rotti nel caso in cui le porte fossero state aperte. Era quello il segno per capire chi, tra i proprietari, aveva lasciato l’appartamento incustodito per andare in vacanza. Secondo gli investigatori, i due stranieri sarebbero tornati successivamente per “recuperare le reti” forzando indisturbati le porte con i filamenti intatti. Per questo i due sono stati arrestati per tentato furto in abitazione. (Rer)