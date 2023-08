Verona: oltre 22 mila visitatori nei musei civici nel weekend di Ferragosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 22 mila visitatori nei musei civici veronesi nel corso del ponte di Ferragosto, con una media di circa 5.500 ingressi al giorno da sabato 12, giornata di massimo afflusso con 6.941 visitatori, a martedì 15 agosto, seconda con 6.600 ingressi nonostante la parziale possibilità di visita dell'Arena, accessibile dalle 9 alle 15 per la partita Italia – Romania dell'Eurovolley 2023 in programma alle 20. Questo quanto reso noto dal Comune di Verona, che ha poi sottolineato come all'interno dell'Arena di Verona siano stati fatti 8.024 biglietti. (Rev)