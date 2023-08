© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: ministero Esteri, nostra economia resta “motore importante” per crescita mondiale - L’economia cinese continua a riprendersi e “rimane un motore importante per la crescita economica mondiale”. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri della Cina Wang Wenbin nella conferenza stampa odierna, in risposta alle preoccupazioni espresse in Occidente sul rallentamento della potenza asiatica. “I fatti dicono altro”, ha dichiarato il portavoce, ricordando che il prodotto interno lordo è cresciuto del 5,5 per cento su base annua nel primo semestre. Inoltre, Wang ha rivendicato “solidi progressi” nello sviluppo economico sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. “Nella prima metà di quest’anno, la domanda interna ha rappresentato il 110,8 per cento della crescita economica, 59,4 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”, ha sottolineato il portavoce. Inoltre, ha proseguito Wang, tra gennaio e luglio gli investimenti nelle industrie ad alta tecnologia sono aumentati dell’11,5 per cento su base annua e gli investimenti nella ricerca scientifica e nei servizi tecnologici del 23,1 per cento. Secondo Pechino, infine, “l’export cinese ha mantenuto una quota di mercato globale generalmente stabile nei primi sette mesi di quest’anno”. (segue) (Res)