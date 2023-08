© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bangladesh: Khaleda Zia, Bnp annuncia nuove manifestazioni per chiedere cure all’estero - Il Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp) ha annunciato per il 19 agosto nuove manifestazioni per chiedere che la sua presidente ed ex premier Khaleda Zia, gravemente malata ma coinvolta in varie vicende giudiziarie, venga autorizzata a curarsi all’estero. L’annuncio è stato dato oggi, all’indomani del 78mo compleanno della leader, attualmente ricoverata all’Evercare Hospital di Dacca. Khaleda Zia soffre di diverse patologie, tra le quali l’artrite reumatoide, il diabete, l’asma, la cirrosi epatica e problemi cardiocircolatori. Dal 2021, dopo aver contratto il Covid-19, è stata ricoverata altre sette volte. Su di lei gravano due condanne penali, ma per il suo cattivo stato di salute il governo le ha concesso la sospensione della pena il 25 marzo 2020 e l’ha poi prorogata di sei mesi in sei mesi. Il provvedimento è stato preso ai sensi della Sezione 401 del Codice di procedura penale, su richiesta del fratello dell’interessata, Shamim Iskander, con la condizione di non lasciare il Paese. (segue) (Res)