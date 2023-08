© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: manifestazioni violente, respinte nove istanze di libertà su cauzione per ex premier Khan - Due tribunali di Islamabad hanno respinto le istanze di libertà su cauzione di Imran Khan, presidente del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) ed ex primo ministro, per le manifestazioni violente dei mesi scorsi. Tre istanze sono state respinte dal Tribunale antiterrorismo (giudice Abul Hasnat Zulqarnain) e altre sei da un tribunale distrettuale (giudice Mohammad Sohail) relativamente a denunce registrate in diversi commissariati di polizia. Nel frattempo Khan è stato arrestato per un’altra vicenda e si trova nel carcere di Attock. Khan è stato tratto in custodia dopo la condanna del 5 agosto per il “caso Toshakhana”, riguardante le presunte irregolarità nella gestione dei doni ricevuti da dignitari stranieri durante il suo governo (il nome deriva dal dipartimento preposto all’amministrazione di tali beni). (Res)