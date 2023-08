I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paraguay: nuovo presidente sposterà la sua ambasciata in Israele a Gerusalemme - Il Paraguay sposterà la sua ambasciata in Israele a Gerusalemme. Lo ha annunciato oggi il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen, dopo un breve incontro ad Assunzione con il neo presidente Santiago Pena, che si è insediato ieri. Il capo dello stato, riferisce la stampa israeliana, ha accettato l’invito del ministro a visitare Israele entro l’anno. L'ambasciata del Paraguay si trovava inizialmente a Mevasseret Zion, 10 chilometri a ovest di Gerusalemme, fino a quando non è stata chiusa nel 2005 per motivi di bilancio. Diversi anni dopo, l'ambasciata è stata riaperta questa volta a Herzliya Pituah, nel distretto di Tel Aviv. Nel 2018, l'allora presidente del Paraguay, Horacio Cartes, ha annunciato che l'ambasciata sarebbe stata trasferita a Gerusalemme, sulla scia di quanto fatto dagli Stati Uniti. Tuttavia, diversi mesi dopo, Cartes è stato sostituito come presidente da Mario Abdo Benítez, che si è espresso per il ritorno della sede diplomatica a Tel Aviv. Israele, per parte sua, dovrebbe riaprire la sua ambasciata ad Assunzione, chiusa dopo la decisione del Paraguay di spostare la sua ambasciata in Israele a Tel Aviv. (segue) (Res)