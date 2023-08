I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: sondaggio Quaest, cresce il consenso per il presidente Lula - Dall'inizio del mandato, il primo gennaio 2023, il consenso dei brasiliani per il presidente Luiz Inacio Lula da Silva è cresciuto in tutti i settori della popolazione. Lo rivela un sondaggio dell'istituto di ricerca Quaest, divulgato oggi. Secondo il sondaggio, condotto su un campione di 2.029 persone tra il 10 e il 14 agosto, il 60 per cento dei cittadini "approva" l'azione del capo dello stato, mentre il 35 per cento degli intervistati "non approva". Nella precedente rilevazione di metà giugno il presidente raccoglieva i favori del 56 per cento degli elettori, mentre il 40 per cento si dichiarava non soddisfatto. (segue) (Res)