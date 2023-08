I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: un militare morto in attacco nel nord-est - Un militare colombiano è stato ucciso e otto membri della Polizia e dell’Esercito sono rimasti feriti in due attacchi registrati la scorsa notte nel nord-est della Colombia. Il primo attacco, riferisce la stampa colombiana, si è verificato a Tibú, nel dipartimento di Norte de Santander; il secondo a San Carlos, nel dipartimento di Antioquia. Le autorità hanno attribuito l’attacco a presunti membri della dissidenza delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). (Res)