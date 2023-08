Cybersicurezza: Ufficio polizia criminale tedesco, danni attacchi informatici raddoppiati dal 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I danni economici causati dagli attacchi informatici in Germania sono quasi raddoppiati rispetto al 2019, superando i 200 miliardi di euro. È quanto ha reso noto l’Ufficio federale di polizia criminale tedesco (Bka), ripreso dall’emittente radiofonica “Deutschlandfunk”. Secondo il Bka, lo scorso anno si sono registrati quasi 137 mila casi, ma “un gran numero di crimini non è stato denunciato”. Inoltre, i reati informatici commessi all’estero che hanno causato danni in Germania hanno registrato un aumento pari all’8 per cento. (Geb)