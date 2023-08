Monza: caso sospetto di Dengue, dalle 18 disinfestazione antizanzare straordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Monza rende noto che è in programma per oggi dalle ore 18 una disinfestazione straordinaria nelle aree limitrofe a via Timavo per un caso sospetto di Dengue, una malattia virale trasmessa dalle zanzare. L’intervento è stato disposto dal Comune di Monza con un’ordinanza su richiesta dell’Agenzia Tutela della Salute ATS Brianza. Le operazioni di disinfestazione, che si concluderanno entro la mezzanotte, interessano le vie comprese nell’area entro 200 metri di raggio intorno ai luoghi segnalati dalla persona vittima del sospetto caso di Dengue, residente nella via segnalata, le cui condizioni di salute fortunatamente non destano al momento particolari preoccupazioni. Le operazioni di disinfestazione in programma sono interventi straordinari che si aggiungono ai cicli di trattamenti antilarvali normalmente previsti, pertanto non c’è alcun allarmismo, considerato che la situazione è tenuta costantemente monitorata da ATS Brianza che ha prescritto l’adozione del protocollo previsto. Durante il trattamento è necessario tenere ben chiuse porte e finestre e sospendere il funzionamento del ricambio d’aria; le raccomandazioni generali, invece, consigliano di indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo (maniche lunghe, pantaloni lunghi, calze) e usare spray repellenti, areando bene i locali.(Com)