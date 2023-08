Alberoni: De Corato (FdI), la cultura italiana perde un grande maestro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri "è venuto a mancare il sociologo ed intellettuale Francesco Alberoni che ha dato sempre il proprio contributo alle Giunte di Centrodestra, con Albertini e Moratti Sindaci, e che ho avuto l'onore di conoscere e frequentare personalmente quando ricoprivo il ruolo di vice Sindaco della città". Lo dice l'onorevole di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, sulla scomparsa del Prof. Alberoni. "Il professore - prosegue in una nota De Corato - ha raccontato sogni e desideri dell’Italia, ed è stato una vera e propria colonna degli studi sociologici e della comunicazione. Un vero maestro capace di declinare con eleganza e delicatezza il proprio sapere, senza mai apparire distante o irraggiungibile. Sabato 19 Agosto, in Sant’Ambrogio a Milano, sarò presente ai suoi funerali". (Com)