Peste suina: raggiunti i 900 casi tra Piemonte e Liguria

- Con l'ultimo bollettino diffuso dall'Istituto zooprofilattico sperimentale sono salite a 900 le positività accertate di Peste suina Africana tra Piemonte e Liguria. In tutto sono stati segnalati 9 nuovi casi, di cui 5 in Piemonte (487 casi complessivi) e 4 in Liguria (413 casi complessivi). L'ultimo controllo ha portato per la prima volta a dei casi accertati nei comuni di Propata e San Sebastiano Curone che portano a 111 i comuni in cui è stata osservata una positività alla Psa. (Rpi)