- La Regione del Veneto ha reso noto che la Protezione civile regionale ha prolungato lo stato di allarme climatico per disagio fisico fino al 21 agosto, estendendolo a tutto il Veneto. La disposizione segue lo schema: "dal 16 al 21 agosto per la zona Costiera, dal 17 al 21 agosto per le zone pianeggiante, continentale e pedemontana, dal 18 al 21 agosto per la zona montana". (Rev)