Svizzera: Consiglio federale, test voto elettronico in tre cantoni a elezioni di ottobre

- In occasione delle prossime elezioni parlamentari in Svizzera, in programma a ottobre, su determinate categorie di elettori sarà testato il voto elettronico in tre cantoni. Lo ha reso noto il Consiglio federale svizzero attraverso un comunicato ripreso dalla stampa del Paese. Secondo quanto stabilito, il voto elettronico sarà messo a disposizione degli elettori provenienti dall’estero e registrati nei cantoni di Basilea Città, San Gallo e Turgovia, ma anche per tutti i cittadini residenti nel cantone di San Gallo e per quelli con disabilità nel cantone di Basile città. In totale, dovrebbero poter votare a ottobre attraverso modalità elettronica 65 mila elettori svizzeri. Il voto elettronico viene regolarmente testato nel Paese elvetico dal 2015. (Geb)