Libano: ministro della Cultura propone legge contro promozione della "devianza sessuale"

- Il ministro della Cultura del Libano, il giudice Mohammad Wissam Mourtada, ha presentato una proposta di legge tesa a contrastare la cosiddetta "devianza sessuale", in cui vengono incluse l'omosessualità e le transizioni di genere. Lo riferisce l'emittente radiofonica libanese "Lbc", specificando che la decisione di Mourtada segue una recente proposta di legge tesa a depenalizzare l'omosessualità, mettendo così in luce le profonde divisioni culturali e legali nel Paese riguardo ai diritti delle persone Lgbtqia+. Lo scorso luglio, grazie all'azione dei parlamentari Mark Daou, Najat Aoun, Paula Yacoubian, Camille Chamoun, Cynthia Zarazir, George Okais, Adib Abdel Massih, Nada Boustani ed Elias Hankash, è stato realizzato un progetto di legge con l'obiettivo di depenalizzare l'omosessualità in Libano. Tale proposta ha ricevuto un notevole sostegno politico, ottenendo l'adesione di membri di partiti diversi e posizioni parlamentari indipendenti come il partito di opposizione Forze libanesi (Fl, a maggioranza maronita), la Corrente patriottica libera (Cpl) e il partito falangista Kataeb a maggioranza cristiano maronita. Tuttavia, la situazione ha subito una svolta quando il deputato Adib Abdel Massih ha revocato il suo sostegno, cedendo di fronte alle crescenti pressioni. Nell'ambito di queste nuove leggi, i sentimenti anti-Lgbt in Libano hanno assistito a un notevole incremento. Mourtada, a dimostrazione della sua "ferma posizione" a riguardo, ha di recente chiesto di vietare la proiezione del film "Barbie" nei cinema libanesi, interpretato da molti come parte di una più ampia campagna contro le "influenze occidentali". (segue) (Lib)