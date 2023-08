Yemen: capo Consiglio presidenziale, importante coordinare iniziative di pace per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

È importante coordinare tutte le iniziative di pace nazionali, regionali e internazionali per riportare in vita il cessate il fuoco in Yemen e avviare un processo di pace globale, sotto l'egida delle Nazioni Unite. Lo ha dichiarato ieri, 15 agosto, il capo del Consiglio presidenziale yemenita, Rashad al Alimi, a Riad, durante un incontro con l'inviato degli Stati Uniti per lo Yemen, Tim Lenderking, come riferisce il quotidiano panarabo di proprietà saudita "Asharq al Awsat". Al Alimi, inoltre, ha chiesto maggiori pressioni da parte della comunità internazionale per porre fine alle "violazioni dei diritti umani" da parte della milizia sciita ribelle degli Houthi, accusata di "far precipitare il Paese nella crisi umanitaria". Al Alimi ha ribadito quindi l'impegno del Consiglio presidenziale nella ricerca di soluzioni per un cessate il fuoco definitivo, nel quadro degli sforzi regionali e internazionali per la pace in Yemen. Da parte sua, Lenderking ha elogiato l'approccio responsabile del Consiglio e il suo sostegno alle operazioni di trasbordo del greggio dalla petroliera Safer, nel Mar Rosso. L'inviato Usa è impegnato dallo scorso 14 agosto in un tour diplomatico nei Paesi del Golfo, per trovare una soluzione condivisa a livello regionale per il conflitto in Yemen. In tale contesto, Lenderking ha incontrato il consigliere diplomatico del presidente degli Emirati Arabi Uniti, Anwar Gargash, con il quale ha discusso degli ultimi sviluppi della situazione. Gargash ha espresso apprezzamento per l'impegno diplomatico dell'Arabia Saudita per una soluzione pacifica al conflitto yemenita, sottolineando al contempo l'importanza del ruolo degli Usa e ribadendo l'impegno di Abu Dhabi per la stabilità e la prosperità dello Yemen.