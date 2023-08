Veneto: Zaia, governo modifichi norma su attività medici in pensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo modifichi norma che permette a medici in pensione obbligo di lasciare il pubblico ma la possibilità di esercitare nel privato. A chiederlo è stato Luca Zaia, presidente della regione Veneto, parlando con i giornalisti al termine del punto stampa tenuto oggi da Palazzo Balbi. "E' scandaloso che i medici del servizio pubblico, alcuni dei quali sono delle vere e proprie eccellenze della medicina, quando hanno 70 anni siano obbligati ad andare in pensione ma possano esercitare nel privato. In questo modo – ha sottolineato - e in un momento di carenza di medici regaliamo al privato professionisti che abbiamo formato al nostro interno e che molto potrebbero ancora dare alla sanità pubblica. Ne ho fatto una battaglia personale: il governo modifichi questa norma perché è insostenibile". (Rev)