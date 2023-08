Niger: Cedeao condanna attacchi jihadisti ai militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blocco regionale si è espresso a favore di un intervento armato in Niger per reinsediare il presidente deposto, pur precisando di volerlo fare se i tentativi diplomatici non avranno successo. Al contrario, l'Unione africana ha respinto oggi qualsiasi opzione militare in Niger, dissociandosi ufficialmente dalla posizione espressa dai vertici Cedeao. Secondo fonti di "Le Monde", la posizione è stata espressa dal Consiglio per la pace e la sicurezza (Psc) dell'Unione africana - l'organo deputato a decidere sui temi della risoluzione dei conflitti - dopo una riunione tenuta ieri e durata oltre dieci ore. La scelta, hanno aggiunto le fonti, dovrebbe essere formalizzata oggi con un comunicato stampa. La posizione dell'Ua indebolisce notevolmente l'organizzazione dell'Africa occidentale. Lanciare un'offensiva militare respinta dall'Ua sarebbe secondo gli analisti una contraddizione senza precedenti. Sebbene l'Unione africana abbia in più occasioni ribadito la sua politica di tolleranza zero nei confronti dei cambi di governo incostituzionali, i delegati e i vertici presenti all'incontro hanno scelto di non sostenere un intervento militare in Niger nel timore che questo possa scatenare una sanguinosa guerra civile. Questa decisione è tanto più sorprendente in quanto va contro gli usi dell'Ua, che ha l'abitudine di allinearsi alle posizioni delle organizzazioni regionali. Smentisce anche il presidente della commissione dell'Ua, il ciadiano Moussa Faki Mahamat, che in un comunicato dell'11 agosto aveva affermato “il suo forte sostegno alle decisioni della Cedeao”. (Res)