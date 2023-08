Israele: capo di Stato maggiore Usa in visita ufficiale la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato maggiore congiunto delle forze armate statunitensi, generale Mark Milley, la prossima settimana effettuerà una visita in Israele per incontrare il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, e il capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), generale Herzi Halevi. Lo ha reso noto il quotidiano israeliano "Walla", specificando che la visita permetterà all'amministrazione Biden di valutare l'entità dei danni causati alle Idf, dopo il rifiuto da parte di alcuni riservisti volontari di adempiere alle proprie responsabilità come forma di protesta contro la legislazione sulla revisione giudiziaria della coalizione del primo ministro d'Israele, Benjamin Netanyahu. Tuttavia, non è ancora chiaro se quest'ultimo avrà un incontro con Milley. Da parte sua, il Pentagono non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo. Secondo quanto riferito da fonti israeliane a "Walla", questa visita segna anche una sorta di "addio" da parte di Milley, che lascerà il suo incarico il prossimo ottobre. La visita, inizialmente calendarizzata per lo scorso giugno, è stata annullata all'ultimo momento a causa del tentativo di ribellione armata in Russia messo in atto dal gruppo paramilitare Wagner. (Res)