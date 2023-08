Latina: Iannarelli (Fd'I), profondo rammarico per furto banco alimentare di Aprilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo profondo rammarico e vicinanza per il furto che ha subito, la notte scorsa, il Banco alimentare del Lazio, nella sua sede di Aprilia: spero che siano presto restituiti sia il mezzo che il materiale, trafugati proprio ad una realtà che è al servizio degli ultimi e dei bisognosi da sempre nella nostra Regione". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Chiara Iannarelli di Fratelli d'Italia. "Sono certa che la comunità di Aprilia e tutta la Regione Lazio, in primis come istituzione, si stringerà intorno e a supporto di questa importante ed encomiabile opera di volontariato che il Banco Alimentare rappresenta, sostenendo ogni giorno nel Lazio oltre 110mila persone, di cui 3400 ad Aprilia". (Com)