Bosnia: fonti stampa, compagnia aerea WizzAir continuerà a ridurre rotte in uscita

- La compagnia aerea low cost WizzAir continuerà a ridurre le rotte aeree in uscita dalla Bosnia Erzegovina dal 29 ottobre. Lo riporta il sito informativo "Klix", secondo cui nell'elenco di destinazioni cancellate compaiono i voli tra la capitale degli Emirati Arabi Abu Dhabi e quella bosniaca Sarajevo, e quelli tra la città di Banja Luka e la capitale svedese Stoccolma. La compagnia continuerà invece ad operare da Banja Luka a Basilea e Dortmund, e ripristinerà dopo il 25 settembre la rotta tra l'aeroporto londinese di Luton e Sarajevo. Al netto dei nuovi tagli, WizzAir opererà solo 17 voli settimanali in uscita dalla Bosnia Erzegovina, in calo rispetto ai 54 dello stesso periodo dell'anno scorso, al pari con Turkish Airlines per numero di voli settimanali. (Seb)