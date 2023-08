Cipro: sistema di scarico in antica città portuale scoperto nel sud dell’isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sistema di scarico è stato scoperto nel sito archeologico di Dromolaxia-Vyzakia, nel sud dell’isola di Cipro. Lo ha reso noto il quotidiano “Cyprus Times”. La scoperta archeologica rientra nell’ambito degli scavi avvenuti tra marzo e aprile di quest’anno presso il sito, un antico porto commerciale sulle rive del lago salato Larnaca che risale al XIII e XII secolo a.C. Gli scavi sono stati condotti da una squadra internazionale di ricercatori, guidata dalla professoressa Karin Nys (Vrije Universiteit Brussel) in collaborazione con il dottor Matthias Recke (Goethe Universitaet Frankfurt). “Ricerche precedenti compiute nella città portuale risalente alla fine dell’età del bronzo hanno fornito informazioni sul suo carattere internazionale, oltre che sulle attività industriali che gli abitanti vi svolgevano”, si legge in un comunicato del dipartimento per le antichità di Cipro. La complessità del sistema di drenaggio delle acque è una scoperta significativa che contribuisce ad aumentare la conoscenza relativa all’organizzazione dei centri urbani durante la tarda età del bronzo, ha aggiunto il comunicato. (Gra)