Speciale infrastrutture: Sardegna, a Sassari messa in sicurezza la gradinata per l’Argentiera

- A Sassari sono stati conclusi i lavori di messa in sicurezza della gradinata che conduce all’arenile dell’Argentiera, coordinati dal settore Infrastrutture della Mobilità del Comune di Sassari e programmati dall’Amministrazione in primavera. Il ripristino dei parapetti esistenti, realizzati meno di dieci anni fa, si è reso necessario a causa del loro eccessivo stato di degrado manifestatosi nel tempo, causato prevalentemente dalla continua esposizione degli stessi alla salsedine marina. A tutela della pubblica incolumità, visto il potenziale stato di pericolo per la sicurezza, il sindaco Nanni Campus aveva anche emanato un’ordinanza di interdizione dell’area interessata. (Rsc)