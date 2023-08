Speciale infrastrutture: Ponte Genova, Rotelli (Fd’I), tragedia frutto di odiosa incuria umana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crollo del Ponte Morandi “è una tragedia che doveva essere evitata, testimonianza di una odiosa e intollerabile incuria e irresponsabilità dell'uomo”. Lo ha dichiarato Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera. "Cinque anni fa, il dramma causato dal crollo del Ponte Morandi di Genova e dalla perdita di 43 vite umane – ha sottolineato – è entrato nella storia più triste del nostro Paese. Tante famiglie attendono una verità processuale dopo quella nei fatti impietosa e crudele”. “I drammatici eventi legati al disastro – ha proseguito – hanno prodotto una voglia di riscatto in Genova, nella regione Liguria e nell'Italia intera. Il modello di ricostruzione, nella sua tempistica e nel suo modello organizzativo, è stato degno delle nostre capacità ingegneristiche riconosciute a livello internazionale”. “In una stagione di ripresa e rilancio infrastrutturale, essenziale per il sistema Paese – ha concluso –, il nostro impegno civile e politico non si ferma e sarà quello, ciascuno nelle proprie prerogative, di garantire la qualità, efficienza e sicurezza delle nostre infrastrutture a tutti i livelli". (Rin)