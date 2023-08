Speciale infrastrutture: Mulè (FI), celerità processi per rendere giustizia a vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La ricchezza, l’accuratezza e la profondità assicurate dall’Agenzia Nova sono per chiunque usufruisce del servizio, garanzia di affidabilità" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- A cinque anni dal crollo del ponte Morandi, che stroncò la vita di 43 persone che quella mattina si erano messe in viaggio per raggiungere la propria destinazione confidando, come ogni giorno fa ciascuno di noi quando sale in macchina, nella sicurezza delle strade, la causa della loro morte resta ancora in attesa di una verità giudiziaria definitiva. Lo ha affermato Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia. "Tale operazione, che una volta conclusa, mi auguro celermente, renderà giustizia alle vittime e ai loro cari – ha proseguito –, rappresenta una duplice sfida per lo Stato: processi rapidi e giusti ma anche una regolamentazione della manutenzione delle infrastrutture pubbliche più pragmatica e meno burocratica". (Rin)