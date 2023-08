Speciale infrastrutture: Anas su traffico, chiusure in Piemonte e Lombardia per maltempo e code in Sicilia nell'area di Catania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un lunedì da ponte di Ferragosto all'insegna del maltempo nell'area del nord-ovest del Paese, fra Piemonte e Lombardia, e in Sicilia dell'eruzione dell'Etna e della conseguente chiusura dell'aeroporto di Catania. Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane) è infatti impegnata lungo la rete stradale e autostradale di competenza attraverso il monitoraggio costante del personale e sta intervenendo in caso di criticità. A causa del maltempo nel Nord-ovest, in Piemonte la strada statale 335 "Di Bardonecchia" è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, al km 10,000 a Bardonecchia, nella città metropolitana di Torino, a seguito dell'esondazione di un corso d'acqua lungo il piano viabile, dove si sono sedimentati anche fango e detriti. Sono in programmazione le operazioni di pulizia della carreggiata per 1,7 km per consentire la riapertura nel più breve tempo possibile. Chiusa anche, in Lombardia, la strada statale 394 "Del Verbano Orientale", in entrambe le direzioni, al km 49,000 a Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese, a causa di una frana. Su entrambi gli eventi, le squadre Anas, in collaborazione con le Forze dell'Ordine e le amministrazioni locali, sono impegnate nella gestione della viabilità e le deviazioni sono segnalate in loco. (Com)