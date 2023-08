Speciale infrastrutture: Israele, incontro con ministri Giordania ad Abu Dhabi per progetto idrico e solare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia di Israele, Israel Katz, è ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, per incontrare il ministro della Tecnologia e dell'Industria emiratino, Sultan al Jaber, e una delegazione ministeriale della Giordania. Le parti discuteranno di un progetto idrico-elettrico mediato dagli Emirati, secondo cui Israele fornirà acqua desalinizzata in cambio di energia prodotta dai campi di energia solare giordani. L'impianto solare sarà costruito da una ditta degli Emirati. Lo sviluppo rientra nel quadro del memorandum d'intesa firmato a novembre 2022 e dovrebbero esserci progressi tangibili in vista della conferenza Cop28 che si terrà a Dubai il prossimo novembre. I media israeliani sottolineano che Katz, che dovrebbe diventare ministro degli Esteri entro l'anno, è il primo rappresentante dell'esecutivo a visitare gli Emirati Arabi Uniti da quando il governo di Benjamin Netanyahu ha assunto la guida del Paese a dicembre 2022. (Res)