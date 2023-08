Speciale infrastrutture: Romania “condanna fermamente” i nuovi attacchi russi contro porti sul Danubio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha condannato con fermezza i nuovi attacchi russi contro le infrastrutture portuali del fiume Danubio, cruciali per il trasporto dei cereali ucraini. "Condanno fermamente i ripetuti attacchi russi contro persone innocenti e infrastrutture civili, anche contro silos di grano nei porti ucraini di Reni e Izmail", ha reagito su X (ex Twitter) la ministra degli Esteri romena Luminita Odobescu. "Attraverso queste flagranti violazioni del diritto internazionale, la Russia continua a mettere in pericolo la sicurezza alimentare e della navigazione nel Mar Nero", ha aggiunto Odobescu. (Rob)