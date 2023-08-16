توترات جديدة في طرابلس في ظل استعراض قوة بين الدبيبة وحفتر

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- الاشتباكات التي اندلعت في عين زارة بمنطقة طرابلس الجنوبية بليبيا، بعد اعتقال قائد اللواء 444 محمود حمزة، من قبل الوحدات الأمنية التابعة لقوة الردع، يوم الاثنين 14 أغسطس، كانت الأشد حدة في الأشهر الأخيرة، وقد أثرت بشكل مباشر على اثنتين من أقوى الجماعات المسلحة وأكثرها نفوذاً وتنظيماً في طرابلس، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.هدأت التوترات التي تسببت في مقتل 27 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 106 آخرين، باتفاق بين المجلس الاجتماعي لأعيان سوق الجمعة الناشط جنوب شرق طرابلس، أحد معاقل قوة الردع بقيادة الشيخ عبد الرؤوف كاره، المرتبط بالطائفة السلفية المدخلية، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تجنبًا لتصعيد عسكري جديد ووشيك.بموجب الاتفاق، سيتم تسليم حمزة إلى جهاز دعم الاستقرار. ومع ذلك، لا يُستبعد أن يكون اعتقال حمزة الذي تم يوم الاثنين في مطار معيتيقة في طرابلس جزءًا من استعراض قوة بين الدبيبة والجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، مما أدى إلى استقطاب الكراهية أو استحسان الجماعات المسلحة المختلفة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب أمنية.وفي هذا الشأن، تحدثت وكالة نوفا مع المحللة الجيوسياسية روبرتا لا فورتيتسا، التي قالت إنه "على الرغم من أن هدوءًا جزئيًا ساد بالفعل مساء 15 أغسطس في المناطق الجنوبية من طرابلس وعلى طول طريق عين زارة الذي يربط المنطقة المتجانسة في جنوب شرق طرابلس والمنطقة القريبة من الجامعة، لا تزال عدة جماعات مسلحة معبأة ومحتشدة في جميع أنحاء المنطقة".بعد اندلاع القتال مساء يوم 14 أغسطس عقب اعتقال العقيد حمزة قائد اللواء 444 "في الساعات التي تلت مباشرة عدة ميليشيات أخرى، بما في ذلك على وجه الخصوص اللواء 111 (الكتيبة 301 سابقاً، إحدى كتائب مصراتة)، بقيادة عبد السلام الزعبي، وقوات الشرطة العدلية، لصالح إحدى الجبهات أو الأخرى، وصولاً إلى الخطوط الأقرب إلى المناطق الجنوبية من طرابلس"، "ادلعت المعارك الأولى في منطقة عين زارة، لكنها أثرت بشكل متزايد على المناطق الجنوبية من مدينة طرابلس، لا سيما منطقة الجامعة"، على حد قول لا فورتيتسا.وأكدت الخبيرة، في حوارها لـ "نوفا"، أن "هذا بالتأكيد ليس أول عنف مسلح بين مليشيات طرابلس منذ الهدنة التي تم التوصل إليها بعد هجوم حفتر الفاشل على طرابلس" في 2019، مضيفة "ومع ذلك ، كانت أعمال العنف خلال الـ 48 ساعة الماضية هي الأشد حدة في الأشهر الأخيرة ، وقبل كل شيء ، أثرت بشكل مباشر على اثنتين من أقوى الجماعات المسلحة وأكثرها نفوذاً وتنظيماً في طرابلس".وأشارت إلى أن الاتفاق على تسليم حمزة لقوة محايدة والاتفاق على وقف إطلاق النار "جنب البلاد تصعيد عسكري جديد وشيك، لكن لا تزال هناك نقاط توتر عديدة بين الجماعتين. في المستقبل القريب، يمكن أن تتصاعد هذه التوترات مرة أخرى، أيضًا بسبب تطور التوازن السياسي في ليبيا".وأوضحت أنه "في الماضي ، اتُهمت ميليشيا الردع في الواقع بالتقرب من الجنرال حفتر ، بينما كان العقيد حمزة ، على العكس من ذلك ، من أقوى المعارضين لجنرال برقة ، فضلاً عن كونه عنصرًا حاسمًا في إبطاء هجوم حفتر على طرابلس وحكومة الوفاق الوطني آنذاك".وعليه ، فإن "إعادة التنظيم العام للتوازن السياسي التي يبدو أنها تجري منذ شهور ، مع سلسلة لقاءات بين قادة الدببيبة والجنرال حفتر ، وفرضيات مختلفة بشأن اتفاق حكومي محتمل بين الرجلين القويين في ليبيا ، يمكن أن تؤثر بشكل متزايد على توازن الجماعات المسلحة وقيادتها"، على حد قول لا فورتيتسيا، التي رجحت أن الجماعات المسلحة المختلفة الناشطة في ليبيا "لن ترغب بالكاد في التخلي عن المناصب التي اكتسبتها بالفعل ، بل على العكس من ذلك ، يمكن أن تحاول رفع المخاطر ، وزيادة الضغط على الشخصيات السياسية الرئيسية في البلاد"، موضحة أن النداء الدولي لوقف الأعمال العدائية إجماعي.وغرد وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني قائلا إن "الحكومة تتابع عن كثب الوضع في طرابلس"، وذلك في أعقاب حديثه مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش التي أكد لها أن "الأولوية تظل تحقيق الاستقرار في ليبيا دون عنف أو تدخل وبدء طريق نحو انتخابات ديمقراطية".من جانبه، دعا ممثل بعثة الأمم المتحدة عبد الله باثيلي ، جميع الأطراف إلى "الحد من العنف واحترام مطالب السلام والاستقرار للشعب الليبي. وتذكرنا الأحداث الجارية بضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي واسع يمهد الطريق للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة ".وأخيرًا ، قالت السفارة الأمريكية في ليبيا إنها "قلقة للغاية بشأن أعمال العنف الأخيرة في طرابلس"، وحثت على "وقف التصعيد الفوري من أجل دعم المكاسب الليبية الأخيرة نحو الاستقرار والانتخابات". (نوفا)