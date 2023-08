Bielorussia: chiusura posti di controllo lituani a confine avviene per motivi “inverosimili”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lituania ha deciso di chiudere temporaneamente due dei sei posti di controllo alla frontiera con la Bielorussia per motivi che Minsk ritiene “inverosimili”. Lo si legge in un comunicato della guardia di frontiera bielorussa. La decisione viene qualificata come “un altro passo poco costruttivo e ostile dei nostri vicini”. Vilnius ha motivato la chiusura per una “presunta minaccia alla sicurezza” dovuta alla presenza dei combattenti del gruppo paramilitare Wagner sul suolo bielorusso ma per Minsk “la posizione ufficiale espressa non corrisponde alla vere ragioni”. “Le autorità lituane utilizzano qualsiasi pretesto non solo per impedire la circolazione delle merci ma anche per ridurre il flusso di lituani che viaggiano senza visto. In connessione con la chiusura dei posti di blocco, le code aumenteranno non solo in direzione lituana. La ridistribuzione dei trasporti su altre rotte comporterà ritardi e lunghe attese per l'attraversamento del confine. La parte lituana, prendendo tali decisioni, crea intenzionalmente e deliberatamente barriere artificiali al confine per ambizioni politiche”, recita il comunicato bielorusso. (segue) (Rum)