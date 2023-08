Arabia Saudita: Banca centrale, Riad è il più grande mercato finanziario islamico del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita, Paese leader nell'economia araba, rappresenta il più grande mercato finanziario islamico a livello globale, con un totale di attività che superano i 3.100 miliardi di riyal sauditi (corrispondenti a 826,7 miliardi di dollari) in tutti i settori. Lo ha dichiarato il governatore della Banca centrale dell'Arabia Saudita, Ayman bin Mohammed al Sayari, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa saudita "The National". Il Paese, inoltre, è anche il maggiore emittente mondiale di sukuk sovrani (titoli di debito conformi alla Sharia, la legge islamica). Secondo quanto riferito da Al Sayari, "il settore assicurativo di Riad sta registrando una delle crescite più rapide a livello globale, avvicinandosi al 27 per cento di incremento nel 2022". In occasione del simposio del Consiglio dei servizi finanziari islamici a Riad, Al Sayari ha dichiarato che "l'Arabia Saudita ha una relazione radicata e storica con la finanza islamica". (segue) (Res)