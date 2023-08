Arabia Saudita: Banca centrale, Riad è il più grande mercato finanziario islamico del mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infatti, il solo settore bancario islamico rappresenta il 33 per cento delle attività bancarie islamiche a livello internazionale. Secondo quanto riferito da Al Sayari, che ricopre anche la carica di presidente del Consiglio dei servizi finanziari islamici (Ifsb), il mercato finanziario islamico ha sperimentato a livello mondiale una rapida espansione, con una crescita media annuale del 9,6 per cento negli ultimi tre anni, portando il valore delle attività a superare gli 11,2 mila miliardi. Nonostante il rallentamento dell'economia globale, si prevede che l'industria finanziaria islamica crescerà di circa il 10 per cento quest'anno e il prossimo, soprattutto guidata dai Paesi membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), come riferito dall'agenzia internazionale S&P Global Ratings. Nel corso del 2022, il settore ha continuato a espandersi con un aumento delle attività del 9,4 per cento, rispetto al 12,2 per cento del 2021, beneficiando della crescita sia delle attività bancarie sia del settore sukuk. Lo scorso anno l'Arabia Saudita e il Kuwait hanno guidato la crescita delle attività bancarie islamiche. L'Arabia Saudita, principale esportatore di petrolio dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec), ha mantenuto slancio economico grazie alla realizzazione della sua ambiziosa strategia di diversificazione, dal nome Vision 2030, e alla crescita dei prestiti ipotecari, che hanno sostenuto l'espansione del settore finanziario islamico. (segue) (Res)